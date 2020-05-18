  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İHH, Ramazan'da evsizleri unutmadı

İstanbul'da seyahat yasağının kalkacağı tarih belli oldu

Kadir gecesinde oruç tutmanın sevabı nedir? Kadir gecesi gündüzünde orucun faziletleri

Kaylule uykusu nedir?

Kadir Gecesi okunacak dua
için kalan
Aktüel

Afyonkarahisar'da atık su inşaatında toprak kayması: 1 ölü

Yeniakit Publisher
2020-05-18 19:14:49 -
Afyonkarahisar'da atık su inşaatında toprak kayması: 1 ölü

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da atık su inşaatında meydana gelen toprak kaymasında 1 işçi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Akçin Mahallesi'nde atık su inşaatında çalışan Ali Elek (66), Mehmet Barsbuğa ile Bayram Tekelioğlu, çevre yolu altında kazılan yaklaşık 8 metre çukurda kalıp çaktıkları sırada bir anda toprak kayması meydana geldi.

Toprak altında kalan işçilerden Barsbuğa ve Tekelioğlu, kendi imkanlarıyla çukurdan çıkmayı başardı.

Elek ise vücudunun tamamı toprağın altında kaldığı için çıkamadı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin iş makinesi yardımıyla yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından Elek'in cansız bedeni toprak altından çıkarıldı.

Elek'in cenazesi, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Diğer iki işçinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı