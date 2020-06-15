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Aktüel

Afyonkarahisar'da 4 doktoru darbettikleri iddia edilen iki şüpheliden biri tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-06-15 21:00:13 -
Afyonkarahisar'da 4 doktoru darbettikleri iddia edilen iki şüpheliden biri tutuklandı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde görevli 4 doktoru darbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan iki şüphelinden biri tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, hastanenin tecrit bölümünde görevli doktorlar ile filyasyon ekibinin getirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) temaslı olduğu düşünülen 2 kişi arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda iki şüpheli, görevli doktorlar Serkan Özdemir, Mert Bozok, Murat Cimbar ve Caner Tanköz'ü tehdit ederek, darbetti.

Gözaltına alınan Y. A. ile G.Y.C'nin İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Adliye sevk edilen şüphelilerden G.Y.C. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, Y.A. serbest bırakıldı.



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