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Aktüel Afyonkarahisar'da 20 bina Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
Aktüel

Afyonkarahisar'da 20 bina Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-09-03 17:24:24 -
Afyonkarahisar'da 20 bina Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 20 binanın karantinaya alındığı bildirildi.

Emirdağ Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuz, kentte 20 binada Kovid-19 vakası tanısı konulması nedeniyle adreslerde 14 gün karantina tedbiri ile evlerde izolasyon kurallarının uygulanmasına oy birliğiyle karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Karantinaya alınan 20 adresin bilgisi, Kaymakamlığın sosyal medya hesabından tablo şeklinde paylaşıldı.

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