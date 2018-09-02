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Afyonkarahisar ve Balıkesir'de yolcu otobüsü devrildi: 2 kişi öldü, 42 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da seyir halindeki yolcu otobüsü şarampole devrildi. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 5'i çocuk 32 kişi yaralandı. Balıkesir'in Bandırma ilçesinde de bir yolcu otobüsü kontrolden çıkıp devrildi. Kazada şans eseri can kaybı yaşanmazken 10 kişi yaralandı.

02 Eylül 2018 Pazar 09:37
Afyonkarahisar ve Balıkesir'de yolcu otobüsü devrildi: 2 kişi öldü, 42 kişi yaralandı

Kaza, Afyonkarahisar- Ankara karayolunun 80'inci kilometresindeki Emirdağ ilçesine bağlı Topuzdere mevkisinde meydana geldi. Deniz Şimşek yönetimindeki yolcu otobüsü, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

Tam bir can pazarının yaşandığı kazanın ardından bölgeye Afyonkarahisar ve Eskişehir'den çok sayıda ambulans sevk edildi.

2 KİŞİ ÖLDÜ, 32 KİŞİ YARALANDI

Kazada, yolculardan Nesrin Yaygın olay yerinde, Mustafa Ekim ise ambulansla götürüldüğü Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitirdi. Yaralanan 5’i çocuk, 32 kişi ise Afyonkarahisar ve Eskişehir'deki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Nesrin Yaygın'ın cenazesi yapılan incelemenin ardından Emirdağ Devlet Hastanesi morguna kondu.

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Jandarma ve polis ekipleri Afyonkarahisar- Ankara karayolunda güvenlik önlemi aldı. 

Kazada yaralanan 32 kişinin isimleri şöyle: 

"Otobüs şoförü Deniz Şimşek, Gülbey Tuncay (38), Berna Çoğun (39), Funda Adın (48), Tuğba Büşra Dökmetaş (24), Cemil Can Aydın (21), Cumali Ekim (65), Yurdagül Bal (55), Hulusi Mehmet Bal (58), Yavuz Koca (35), Güllü Baldır (25), Bayram Yaygın (68), Ali Burak Aydın (16), Mehmet Ali Bağcı (26), Oral Somuncu (30), Ahmet Taha Uygun (30), Muhsin Cengiz (57), Kerem Hayta (17), Murat Şahin (52), Hasan Doğukan Kaymaz (28), Bilal Türk (54), Fuat Türk (46), Galip Çiçek (40), Fatma Çiçek (36), Osman Mertcan Çiçek (9), Sudenaz Çiçek (10), Yavuz Burak (32), Leman Gökçe (52), Hatice Kansu (42), Murat Aktaş (40), Berrin Başaran (35) ve Yunus Efe Kansu (6)"

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BİR KAZA DA BANDIRMA'DA

Kaza, saat 01.30 sıralarında Balıkesir'in Bandırma ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Selahattin Güder yönetimindeki yolcu minibüsü, yola dökülen kaygan madde nedeniyle kontrolden çıkıp, devrildi.

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Kazada, minibüsteki 10 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan yaralılar, Bandırma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. 

Haber Tarihi: 02 Eylül 2018 Pazar 09:37
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