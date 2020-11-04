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Ekonomi Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Ekonomi

Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Kemiksiz etin kilogramı 47-50 liradan işlem gördü

Yeniakit Publisher
2020-11-04 15:41:57 -
Afyonkarahisar Ticaret Borsası

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı en düşük 47 lira, en yüksek 50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürünün cinsi

Satış şekli

En düşük (TL)

En yüksek (TL)

Kemiksiz et

HTS

47,00

50,00

Karkas et

HTS

22,10

38,00

Elma

HMS

0,81

0,81

Yumurta

HTS

0,18

0,69

HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

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