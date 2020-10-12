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Ekonomi Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Ekonomi

Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Karkas etin kilogramı 30-40 liradan işlem gördü

Yeniakit Publisher
2020-10-12 12:00:46 -
Afyonkarahisar Ticaret Borsası

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsasında karkas etin kilogramı en düşük 30 lira, en yüksek 40 liradan satıldı.

ATB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürünün cinsi

Satış şekli

En düşük (TL)

En yüksek (TL)

Karkas et

HTS

30,00

40,00

Kemiksiz et

HTS

42,00

98,00

Kırıntı et

HTS

14,50

16,00

Arpa

HMS

1,00

1,40

Beyaz haşhaş

HTS

29,00

29,00

HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

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