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Ekonomi Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Ekonomi

Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Kemiksiz etin kilogramı 42-95 liradan işlem gördü

Yeniakit Publisher
2020-09-04 17:01:46 -
Afyonkarahisar Ticaret Borsası

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı en düşük 42 lira, en yüksek 95 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürünün cinsi

Satış şekli

En düşük (TL)

En yüksek (TL)

Kemiksiz et

HTS

42,00

95,00

Karkas et

HTS

23,25

45,00

Salam

HTS

35,72

58,14

Buğday

HMS

1,60

1,95

HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

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