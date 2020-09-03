Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Kemiksiz etin kilogramı 47-50 liradan işlem gördü
AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda kemiksiz etin kilogramı en düşük 47 lira, en yüksek 50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|
Ürünün cinsi
|
Satış şekli
|
En düşük (TL)
|
En yüksek (TL)
|
Kemiksiz et
|
HTS
|
47,00
|
50,00
|
Karkas et
|
HTS
|
26,00
|
37,50
|
Kuzu eti
|
HTS
|
45,00
|
54,00
|
Buğday
|
HMS
|
1,60
|
1,85
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili