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Ekonomi Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Ekonomi

Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Kemiksiz etin kilogramı 47-50 liradan işlem gördü

Yeniakit Publisher
2020-09-03 12:34:22 -
Afyonkarahisar Ticaret Borsası

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda kemiksiz etin kilogramı en düşük 47 lira, en yüksek 50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürünün cinsi

Satış şekli

En düşük (TL)

En yüksek (TL)

Kemiksiz et

HTS

47,00

50,00

Karkas et

HTS

26,00

37,50

Kuzu eti

HTS

45,00

54,00

Buğday

HMS

1,60

1,85

HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

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