Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Kemiksiz etin kilogramı 51-80 liradan işlem gördü
AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda kemiksiz etin kilogramı en düşük 51 lira, en yüksek 80 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|
Ürünün cinsi
|
Satış şekli
|
En düşük (TL)
|
En yüksek (TL)
|
Kemiksiz et
|
HTS
|
51,00
|
80,00
|
Kırıntı et
|
HTS
|
25,00
|
25,00
|
Beyaz haşhaş
|
HMS
|
20,00
|
24,00
|
Buğday unu
|
HTS
|
2,20
|
2,20
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili