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Ekonomi Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Ekonomi

Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Kemiksiz etin kilogramı 51-80 liradan işlem gördü

Yeniakit Publisher
2020-08-31 15:27:08 -
Afyonkarahisar Ticaret Borsası

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda kemiksiz etin kilogramı en düşük 51 lira, en yüksek 80 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürünün cinsi

Satış şekli

En düşük (TL)

En yüksek (TL)

Kemiksiz et

HTS

51,00

80,00

Kırıntı et

HTS

25,00

25,00

Beyaz haşhaş

HMS

20,00

24,00

Buğday unu

HTS

2,20

2,20

HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

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