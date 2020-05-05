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Ekonomi

Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Kemiksiz etin kilogramı 36 ila 47 liradan işlem gördü

Yeniakit Publisher
2020-05-05 11:15:41 -
Afyonkarahisar Ticaret Borsası

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsasında (ATB), kemiksiz etin kilogramı 36 ila 47 liradan satıldı.

ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürünün cinsi

Satış şekli

En düşük

En yüksek

Kemiksiz et

HTS

36,00

 47,00

Karkas et

HTS

28,50

40,00

Buğday

HTS

1,60

1,87

Mısır

HMS

1,20

1,32

HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

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