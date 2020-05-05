Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Kemiksiz etin kilogramı 36 ila 47 liradan işlem gördü
AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsasında (ATB), kemiksiz etin kilogramı 36 ila 47 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|
Ürünün cinsi
|
Satış şekli
|
En düşük
|
En yüksek
|
Kemiksiz et
|
HTS
|
36,00
|47,00
|
Karkas et
|
HTS
|
28,50
|
40,00
|
Buğday
|
HTS
|
1,60
|
1,87
|
Mısır
|
HMS
|
1,20
|
1,32
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili