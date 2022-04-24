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Ekonomi Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Ekonomi

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Üniversite ilanla duyurduğubirimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi’nin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacak.

Yeniakit Publisher
2022-04-24 13:35:00 -
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre İlan  edilen  kadrolar aşağıda belirtilmiş  olup,  istenen  evraklara ilişkin detaylı bilgilere www.afsu.edu.tr web sayfasından erişilebilecektir.

GENEL AÇIKLAMALAR:

1. Yabancı  ülkelerden  alınan  diplomaların  denkliğinin  (lisans  ve  yüksek  lisans  YÖK tarafından, doktora ÜAK tarafından) onaylanmış olması şarttır.

2. Adayların   657   sayılı   Kanunun   48.   maddesinin   tüm   şartlarını   taşıyor   olmaları gerekmektedir.

3. Müracaat    eden    adayların    aranan    koşullara    uyup    uymadığı    Üniversitemizce oluşturulacak  “Ön  İnceleme  ve  Değerlendirme  Komisyonu”  tarafından  ön  incelemeye  alınacak olup, bu inceleme sonucunda aranan koşulları taşıdığı tespit edilen adayların müracaatları kabul edilecektir.

4. Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir tanesine başvuru yapabilirler.

5. Adayların başvuru yaptıkları ilandaki kadro derecelerine atanma şartlarına sahip olması gerekir.

6. Başvuru  süresi  bu  ilanın  Resmî  Gazete’de  yayın  tarihinden  itibaren  15  gün  olup, başvuru evrakları geri iade edilmeyecektir.

7. Başvurular  Rektörlük  Personel  Daire  Başkanlığı’na  şahsen  (08:30  -  17:00  saatleri arasında)   yapılacak  olup  süresi  içinde  yapılmayan   ya  da  eksik  belgeli   yapılan  başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

8. Başvuran   adayların   koşullarının   sonradan   uygun   olmadığının   anlaşılması   halinde atamaları yapılmayacak veya iptal edilecektir.

Telefon : 0 272 246 2842

Adres : AFSU Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Zafer Sağlık Külliyesi Dörtyol

Mahallesi 2078 Sokak No: 3 AFYONKARAHİSAR.

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