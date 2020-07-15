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Aktüel

Afyonkarahisar merkezli FETÖ operasyonunda 8 gözaltı

Yeniakit Publisher
2020-07-15 15:58:33 -
Afyonkarahisar merkezli FETÖ operasyonunda 8 gözaltı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar merkezli 3 ilde yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ üyelerince ankesörlü telefonlardan arandıkları iddiasıyla haklarında yakalama kararı çıkarılan, aralarında muvazzafların da bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı.

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığınca, Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) ankesörlü telefonlardan, askeri personelden sorumlu örgüt üyelerince ardışık arandıkları tespit edilen, aralarında muvazzafların da olduğu 8 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Afyonkarahisar, Eskişehir ve Malatya'da eş zamanlı operasyon başlattı.

Operasyonda 8 zanlı yakalandı. Gözaltına alınan zanlılardan 4'ünün muvazzaf, 4'ünün ise daha önceden askeri liseden atılanlardan olduğu öğrenildi.


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