0553 313 94 23

Afyonkarahisar ilçe ve köylerde deprem paniği

Merkez Üstü Denizli olan 6.

08 Ağustos 2019 Perşembe 16:10
Afyonkarahisar ilçe ve köylerde deprem paniği

Merkez Üstü Denizli olan 6.5 şiddetindeki deprem Afyonkarahisar’ın Denizli yakınlarındaki ilçelerde yoğun olarak hissedildi. Dinar, Dazkırı ve Başmakçı ilçelerinde bazı evlerde çatlaklar olurken, iş yerlerindeki raflar ise depremin etkisiyle yere döküldü.


Denizli’de meydana gelen deprem Afyonkarahisar ve ilçelerinde yoğun olarak hissedildi. Denizli’ye yakın olan ilçeler Dinar, Dazkırı ve Başmakçı, Kızılören ilçe merkezi ve köylerde bazı evlerde çatlaklar oluştu. Dazkırı’da depremden kaçan 6 kişi yaralanarak çeşitli hastanelerde ayaktan tedavi edildi. Dinar ilçesinde de eczaneler ve bazı işyerlerinde raflar yerlere döküldü. AFAD ve UMKE ekiplerinin ilçe merkezleri ve köylere tedbir amaçlı sevk edildiği öğrenildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 16:10
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    CHP'li belediyenin AK Parti'ye geçen belediyeden iş makinesini geri aldığı iddiası
    1. CHP'li belediyenin AK Parti'ye geçen..
    2. Malazgirt Zaferi Ordu’da kutlanacak
    3. Oktay: Önümüzdeki süreci fırsat olarak..
    4. İran açık açık tehdit etti: Bu karar..
    5. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay,..
    6. Şanlıurfa turizminde revizyon..
    7. Büyükşehir Kurban Bayramı’na hazır
    8. Ordu’da kaçak ve sahte alkol satışı..
    9. Virajı alamayınca kanala uçtu
    10. Gazişehir Gaziantep'te transfer
    11. Başkan Böcek’ten bayram mesajı
    12. Başkan Cengiz: “Çözüm odaklı..
    13. Gabriel Jesus'a 2 ay uluslararası..
    14. Afrin'de bombalı saldırı! Ölüler var
    15. Pakistan’da otobüs ile çekçek..
    16. Fındıkta rakip ülkeler Ordu’da birleşti
    17. Oktay: "Yüksek teknolojili..
    18. Akaryakıtta çifte indirim
    19. Dadaloğlu’nda bin 700 aile doğalgaza..
    20. Kaza riski yüksek olan 70 noktaya..
    21. Erzurum’da bayramda ulaşım ücretsiz..
    22. Oktay: "35 eylemi hayata geçirme..
    23. Eyüpsultan Yadigar Mağazası yeni..
    24. Sakarya'da düşürülen cüzdanı alan kişi..
    25. Mahalle muhtarı deprem anını Akit'e..
    26. Kaybolan köpekleri için tatillerini..
    27. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:..
    28. Polis sahte paraya karşı esnafı uyardı
    29. Adana Büyükşehir Belediyesi’nde..
    30. Yunusemre’de bayram öncesi evde bakım..
    Cumhurbaşkanı kararlarıyla yürürlüğe girdi! 30 milyar dolar Türkiye'de kalacak
    Cumhurbaşkanı kararlarıyla yürürlüğe girdi! 30 milyar dolar Türkiye'de kalacak
    Mesele Kaz Dağları değil, emlak rantı
    Mesele Kaz Dağları değil, emlak rantı
    Bu uygulamaya dikkat! Yuva yıkıyor
    Bu uygulamaya dikkat! Yuva yıkıyor
    Trump'tan flaş açıklama: Onları koruyalım diye bize 900 milyon dolar ödediler
    Trump'tan flaş açıklama: Onları koruyalım diye bize 900 milyon dolar ödediler
    CHP'de bir torpil skandalı daha!
    CHP'de bir torpil skandalı daha!

    Günün Karikatürü

    08 Agustos 2019
    Başkan Erdoğan imzayı attı... Türkiye’nin 20 yıllık rüyası!
    Başkan Erdoğan imzayı attı... Türkiye’nin 20 yıllık rüyası!
    Trump'ın imzası sonrası Bolton'dan tehdit gibi açıklama!
    Trump'ın imzası sonrası Bolton'dan tehdit gibi açıklama!