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Sağlık

Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürü Serhat Korkmaz:

Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürü Serhat Korkmaz, Covid-19 salgını nedeniyle önemi bir kez daha anlaşılan hemşirelerin haftasını kutladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-12 16:32:57 -
Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürü Serhat Korkmaz:

Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürü Serhat Korkmaz, Covid-19 salgını nedeniyle önemi bir kez daha anlaşılan hemşirelerin haftasını kutladı.


Hemşirelerin bu saflın gönlerinde ayrı bir öneme sahip olduğuna dikkat çeken İl Saflık Müdürü Serhat Korkmaz, “Salgın günlerinde bir farkındalığımız da sağlık çalışanlarının özverili ve yoğun çalışma şekilleri oldu. İstisnasız herkesin takdirini kazanan bu kocaman sağlık ailesi içerisinde de hemşirelerimiz ayrı bir öneme sahipler. İdealist bir ruha sahip olan hemşirelerimiz, ülkemizin her yerinde, kar kış, gece gündüz demeden, mesleklerinin karşılığının sadece maaş değil, hayır dua almak olduğunun da farkında olarak halkımızın sağlığı için koşturuyorlar. Hemşirelerimizin özverili çalışmalarının, dünyada kabul görmüş ufak bir karşılığı olan 12 Mayıs Hemşireler Haftası ve bu haftanın başlangıcı 12 Mayıs Hemşireler Günü’nü tebrik ediyor; bu vesileyle hemşirelerimizle beraber sağlık hizmetinde beraber emek ve gayret verdiğimiz tüm çalışma arkadaşlarımıza sağlık, huzur ve mutluluk diliyorum” dedi.

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