Afyonkarahisar İl Müftüsü Şükrü Kabukçu veda ziyaretinde

Afyonkarahisar İl Müftüsü Şükrü Kabukçu, Çanakkale İl Müftülüğüne atanması nedeniyle vedalaşma ziyaretlerine devam ediyor.

Kabukçu bu kapsamda İhsaniye İlçe Müftüsü Mehmet Akarslan’ı makamında ziyaret etti. Burada bir konuşma yapan Kabukçu; "Afyonkarahisar ve ilçelerinde çok anlamlı ve güzel günler geçirdim. Bu ilçelerden bir tanesi de İhsaniye ilçesidir. Desteklerinden dolayı ben de İhsaniye İlçe Müftüsü Mehmet Akarslan’a ve çalışan memur arkadaşlarıma teşekkür ederim" dedi.

"Yeni görev yerinde başarılar dilerim"

Kabukçu’dan sonra konuşan İhsaniye İlçe Müftüsü Mehme Akarslan ise "İl Müftümüz Şükrü Kabukçu’ya yeni görev yeri olan Çanakkale İl Müftülüğünde başarılar dilerim" dedi.