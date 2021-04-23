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Ekonomi Afyonkarahisar Belediyesi haşere ile mücadele ilaçları satın alacak
Ekonomi

Afyonkarahisar Belediyesi haşere ile mücadele ilaçları satın alacak

Afyonkarahisar Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama göre haşere ile mücadele ilaçları alınacak.

Yeniakit Publisher
2021-04-23 14:36:00 -
Afyonkarahisar Belediyesi haşere ile mücadele ilaçları satın alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak.

Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecek.

Ürün, Sağlık Bakanlığı tarafından halk sağlığı alanında kullanılmak üzere ruhsatlandırılmış veya ithal izni vermiş olmalı.Ürüne ait ruhsat veya ithal izin belgesinin aslı veya noter onaylı sureti ihale dosyasında sunulmalı.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

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