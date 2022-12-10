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Ekonomi Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Ekonomi

Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak

Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre öğretim üyesi alınacak.

Yeniakit Publisher
2022-12-10 13:48:00 -
Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre;Afyon Kocatepe Üniversitesi ilanda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve “Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi”ne göre öğretim üyesi alınacak. İlan edilen kadrolar ilanda belirtilmiş olup, istenen evraklar ve başvuru dosyalarının nasıl hazırlanacağına ilişkin detaylı bilgilere www.aku.edu.tr web sayfasında yer verilecek. Başvurular Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen, posta veya kargo yoluyla yapılacak.

GENEL AÇIKLAMALAR:

1.         Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin (lisans ve yüksek lisans Y.Ö.K. tarafından, doktora Ü.A.K. tarafından) onaylanmış olması şarttır.
2.         Adayların 657   sayılı   Kanunun   48.maddesinin   tüm   şartlarını   taşıyor olmaları gerekmektedir.
3.         Öğretim üyesi kadrolarına müracaat edecek adayların aranan koşullara uyup uymadığı Üniversitemizce oluşturulacak “Ön İnceleme Komisyonu” tarafından incelenecek olup, bu inceleme sonucunda aranan koşulları taşıdığı tespit edilen adayların müracaatları kabul edilecektir.
4.         Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve iptal edilecektir.
5.         Başvuru süresi ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür.
6.         Başvuru evrakları geri iade edilmeyecektir. Başvurular şahsen, posta veya kargo yoluyla yapılacaktır.
7.         Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir tanesine başvuru yapabilirler.
8.         Üniversitemiz irtibat numaraları: 0 272 218 12 31
Adres:A.K.Ü. Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Gazlıgöl Yolu, Afyonkarahisar

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