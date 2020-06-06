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Yerel

Afyon Kocatepe Üniversitesi nesli tükenmekte olan bitki türlerini gözlemleyecek

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) ile Doğa Koruma ve Milli Parklar 5.

Yeniakit Publisher
2020-06-06 12:47:45 -
Afyon Kocatepe Üniversitesi nesli tükenmekte olan bitki türlerini gözlemleyecek

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) ile Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında, Afyon Kocatepe Üniversitesi Afyonkarahisar’ın biyoçeşitliliği içerisinde yer alan ve nesli tükenmekte olan 19 bitki ve 4 türünü gözlemleyecek.


“Afyonkarahisar İli Flora (Damarlı Bitkiler), Fauna (Kuşlar, Memeliler, Çift Yaşarlar, Sürüngenler, İç Su Balıkları) ve Habitat/Ekosistem İzleme Projesi” başlıklı protokolün imza törenine AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş, Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürü Şahin Çılgın, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Şener Köksal ve Doğa Koruma Biyoizlem Uygulama ve Araştırma Müdürü Doç. Dr. Uğur Cengiz Erişmiş katıldı.


2014-2016 yılları arasında AKÜ koordinatörlüğünde gerçekleştirilen bir proje ile Afyonkarahisar’ın biyoçeşitliliği tamamlanıp Tarım ve Orman Bakanlığına ait olan Nuh’un Gemisi isimli veri tabanına yüklenmiş ve 2016-2019 yılları arasında, nesli tehlikede olan 32 bitki ve hayvan türü fotokapan ile takip edilmişti. İmzalanan protokol kapsamında ise Afyonkarahisar’ın biyoçeşitliliği içerisinde yer alan, endemik ve nesli tehlike altında olan 19 bitki ve hayvan türü ile 4 habibat alanı 2020-2023 yılları arasında gözlemlenecek. Afyon Kocatepe Üniversitesi koordinatörlüğünde gerçekleştirilecek olan gözlemleme çalışmaları Doğa Koruma Biyoizlem Uygulama ve Araştırma Merkezindeki danışman ve konularında uzman akademisyenler tarafından gerçekleştirilecek.

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