Afyon İYİ Parti belediye başkan adayları 2019

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener yerel seçimlerde CHP ile ittifak yapmayı çok istediklerini ittifak görüşmelerini bozan taraf olmayacaklarını açıkladı ve mevcut belediyeye sahip oldukları yerlerde seçimleri kazanacaklarını söylemesi üzerine İYİ Parti’nin Afyon’da iki belediyeyi elinde bulundurması İYİ Parti’nin Afyonkarahisar belediye başkan adaylarının kimler olacağı merak konusu oldu.

CHP ile İYİ Parti arasında yerel seçim ittifakı yapılması için kıran kırana pazarlıklar devam ediyor. CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun Meral Akşener’e Manisa, Mersin ve Trabzon Büyükşehirlerde siz aday gösterin biz destekleyelim dediği Akşener’in de Ankara’da da biz aday çıkarmalıyız dediği söyleniyor. Meral Akşener’in başka Ankara olmak üzere, bazı illerde de CHP-İYİ Parti ittifakı sonucu aday çıkarmak istediği biliniyor.

Akşener, “Bizim 9 ilçe belediyemiz var. Karabük, Uşak, Afyon ve Niğde illerinde çok iddialıyız. Belediye başkanlarımız da bu konuda son derece iddialı" şeklinde konuşması gözlerin bir anda bu illerin İYİ Parti belediye başkan adaylarına çevrildi.

İYİ Parti Afyon belediye başkan adayları kim?

İYİ Parti Afyonkarahisar'ın Dinar İlçesi Belediye Başkanı Saffet Acar’u Afyonkarahisar'ın Dereçine İlçesi Belediye Başkanı Aykut Okumuş’u aday göstereceği söyleniyor. AK Parti Afyon Belediye Başkan adayı Mehmet Zeybek olduğu açıklanmıştı.

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