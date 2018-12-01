0553 313 94 23

Afyon İYİ Parti belediye başkan adayları 2019

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener yerel seçimlerde CHP ile ittifak yapmayı çok istediklerini ittifak görüşmelerini bozan taraf olmayacaklarını açıkladı ve mevcut belediyeye sahip oldukları yerlerde seçimleri kazanacaklarını söylemesi üzerine İYİ Parti’nin Afyon’da iki belediyeyi elinde bulundurması İYİ Parti’nin Afyonkarahisar belediye başkan adaylarının kimler olacağı merak konusu oldu.

01 Aralık 2018 Cumartesi 12:25
Afyon İYİ Parti belediye başkan adayları 2019

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener yerel seçimlerde CHP ile ittifak yapmayı çok istediklerini ittifak görüşmelerini bozan taraf olmayacaklarını açıkladı ve mevcut belediyeye sahip oldukları yerlerde seçimleri kazanacaklarını söylemesi üzerine İYİ Parti’nin Afyon’da iki belediyeyi elinde bulundurması İYİ Parti’nin Afyonkarahisar belediye başkan adaylarının kimler olacağı merak konusu oldu.

CHP ile İYİ Parti arasında yerel seçim ittifakı yapılması için kıran kırana pazarlıklar devam ediyor. CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun Meral Akşener’e Manisa, Mersin ve Trabzon Büyükşehirlerde siz aday gösterin biz destekleyelim dediği Akşener’in de Ankara’da da biz aday çıkarmalıyız dediği söyleniyor. Meral Akşener’in başka Ankara olmak üzere, bazı illerde de CHP-İYİ Parti ittifakı sonucu aday çıkarmak istediği biliniyor. 

Akşener, “Bizim 9 ilçe belediyemiz var. Karabük, Uşak, Afyon ve Niğde illerinde çok iddialıyız. Belediye başkanlarımız da bu konuda son derece iddialı" şeklinde konuşması gözlerin bir anda bu illerin İYİ Parti belediye başkan adaylarına çevrildi. 

İYİ Parti Afyon belediye başkan adayları kim?

İYİ Parti Afyonkarahisar'ın Dinar İlçesi Belediye Başkanı Saffet Acar’u Afyonkarahisar'ın Dereçine İlçesi Belediye Başkanı Aykut Okumuş’u aday göstereceği söyleniyor. AK Parti Afyon Belediye Başkan adayı Mehmet Zeybek olduğu açıklanmıştı.

İYİ Parti belediye başkan aday adayı başvuru formu 2019 | İP aday başvuru belgeleri neler?

Haber Tarihi: 01 Aralık 2018 Cumartesi 12:25
  1. Karabük
  2. Uşak
  3. Trabzon
  4. Niğde
  5. Manisa
  6. Mersin
  7. Ankara
  8. İYİ Parti Afyon belediye başkan adayları kim?

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    MHP belediye başkan adayları son dakika açıklandı!
    1. MHP belediye başkan adayları son..
    2. DEAŞ'ın üst düzey ismi yakalandı
    3. Kışın ortasında denizde yüzme yarışı
    4. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Almanya'ya..
    5. Millet bahçesinin adı yetti! Piyasa..
    6. Dağdan kopan kayaların kapattığı yol..
    7. Sendikal harekete bir sanat damarı..
    8. MHP belediye başkan adayları belli..
    9. Paris sokakları yine karıştı!
    10. CHP Hatay belediye başkan adayı kim..
    11. Net kârları 42 milyar lira oldu! Kur..
    12. İçişleri Bakanı Soylu Sudan'da
    13. MHP Kütahya belediye başkan adayları..
    14. Türkmenlere kimyasal silah saldırısını..
    15. Kırşehir MHP belediye başkan adayları..
    16. İran'dan gövde gösterisi! Yerli..
    17. Emekli şampiyonlar "ata sporu" için..
    18. "Helal turizm pazarı 220 milyar dolara..
    19. İyi Partili Ümit Özdağ'dan..
    20. Sahil Güvenlik Komutanlığınca 262..
    Yerli otomobil sunumu! Erdoğan beğendi
    Yerli otomobil sunumu! Erdoğan beğendi
    Avrupa Ligi'nde uzun süre hafızalardan silinmeyecek pozisyon
    Avrupa Ligi'nde uzun süre hafızalardan silinmeyecek pozisyon
    ABD, 30 ATAK helikopteri teslimatına engel oldu!
    ABD, 30 ATAK helikopteri teslimatına engel oldu!
    Gümrüklerde bekleyen 100 bin araca 6 ay ek süre
    Gümrüklerde bekleyen 100 bin araca 6 ay ek süre
    Mısır, afişlerde Türkiye'nin askeri araçlarını kullandı!
    Mısır, afişlerde Türkiye'nin askeri araçlarını kullandı!

    Günün Karikatürü

    1 Kasım 2018
    Herkesi kandırmış… İlkokul mezunu savcı! Binbir surat seher
    Herkesi kandırmış… İlkokul mezunu savcı! Binbir surat seher
    SGK'dan binlerce kişiye maaş müjdesi
    SGK'dan binlerce kişiye maaş müjdesi