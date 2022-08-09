Evde ıslak mendilinizi kendiniz yapabilirsiniz! Evde ıslak mendil nasıl yapılır?

Her ebeveyn bebekleri için en iyisini en doğrusunu istemektedir. Bu yüzden kimyasal içeren ürünleri kullanmak yerine kendi ıslak mendilinizi kendiniz yapabilirsiniz. Yapımı oldukça basit ve kullanımı oldukça pratik olan bu uygulamayı her bayan evinde rahatlıkla yapabilir. İşte evde ıslak nasıl yapılır?

Hazır alıp kullanmaya alıştığımız hijyen ürünlerinin çoğunu evde yapmak mümkün. Bunlardan biri de ıslak mendil. İlk bakışta evde hazırlaması zor gibi görünse de işin aslı öyle değil. Pratik bilgiler ve doğru malzemelerle evde ıslak mendil yapmak çok kolay! Bebeklerin hassas cildine özel olarak üretilen malzemelerle organik ıslak mendiller yapabilirsiniz.

Evde ıslak mendil nasıl yapılır?

Evde ıslak mendili yapımı için gerekli olan malzemeler ise 20 adet kağıt havlu, yarım su bardağı sıcak su, 2 yemek kaşığı bebek yağı, 1 yemek kaşığı bebek şampuanı bu uygulama için gerekli olan malzemeleri içermektedir.

Islak mendil tarifi

İlk olarak 20 adet peçeteyi ikili olarak katlayınız. Hazırladığınız havlu kağıtları bir kabın içerisinde toplayıp, üst üste koyunuz. Bir fincan içine sıcak suyu koyduktan sonra önce şampuanı daha sonra ise bebek yağını ekleyip iyice karıştırınız. Daha sonra yapmış olduğunuz karışımı ağır ağır peçetelerin üzerinde gezdirin ve hepsini dökünüz.Ev yapımı ıslak mendil kullanıma hazırdır.

Bu yapmış olduğunuz mendiller bittikçe yerine yenilerini yapabilirsiniz. Yapımı oldukça basit ve pratik olan bu uygulamayı rahatlıkla sizde evinizde bebeğiniz için yapabilirsiniz. Rahatlıkla ve güvenle çocuklarınız için kullanabilirsiniz. Çocuklarınızın iyiliği ve sağlığı için kimyasal içeren ürünlerden olabildiğince uzak durmanız da fayda var.

Yapacağınız ıslak mendilleri kendiniz kullanacaksanız karışıma hoş kokulu yağlar ekleyebilirsiniz. Tabii bu aşamada kullanacağınız yağların teninizde alerji yapmadığından emin olmalısınız.

Islak mendil için hoş kokulu...

Malzemeler:

1 rulo havlu peçete

2 bardak su

1 yemek kaşığı taze aloe vera jeli

1 çay kaşığı zeytinyağı

10 damla limon özü

1 yemek kaşığı sıvı sabun

1 yemek kaşığı fındık yağı, lavanta yağı gibi kokusunu sevdiğiniz doğal bir yağ

2 adet plastik ya da cam kap

Yapılışı:

Havlu peçeteyi tırtıklı bir bıçakla ikiye bölün. Ilık suya diğer bütün malzemeleri katarak karıştırın. Kabın içine yerleştirdiğiniz rulolara karışımı dökün. Rulonun ortasındaki karton kısmı çıkarıp kapakları sıkıca kapatın.

İpuçu

Hindistan cevizi yağı ekleyerek makyaj temizleme mendilleri yapabilirsiniz. Peçete yerine pamuk kullanabilirsiniz. Cildinizi temizleyecek ıslak mendiller elde etmek için karışıma 1 yemek kaşığı yüz temizleme jeli ilave edebilirsiniz. Yalnızca sıcak su ve bir ölçü yüzey temizleyiciyi karıştırarak ev temizliğinde kullanabileceğiniz ıslak mendiller elde edebilirsiniz.