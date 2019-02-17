Afşın Yılmaz: "İttifakın birleştirici gücünü göstereceğiz"

Cumhur İttifakının MHP’li Toroslar Belediye Başkan Adayı Atsız AfşınYılmaz, cephe siyasetinden ittifak siyasetine geçiş yaptıklarını belirterek, "Bu ülkemiziçin çok sık görülen bir durum değil. İnsanlar bunun sadece seçim için olduğunudüşünüyor. Ama biz hep birlikte ittifakın birleştirici gücünü göstereceğiz" dedi.

Yılmaz, Yusuf Kılınç Mahallesi’nde adeta miting havasında gerçekleştirilen seçimofisinin açılışında yaptığı konuşmada, katılımcılara desteklerinden ötürü teşekkür etti.Halkın verdiği bu desteğin kendileri için çok önemli olduğunu ifade eden Yılmaz, " Cephe siyasetinden ittifak siyasetine geçiş yaptık. Bu ülkemiz için çok sık görülen birdurum değil. İnsanlar bunun sadece seçim için olduğunu düşünüyor. Ama biz, hepbirlikte ittifakın birleştirici gücünü göstereceğiz. Bu şehre birlikte değer katacağız" diyekonuştu.

“31 Mart’ta daha güçlü bir dönem başlayacak”

Cumhur İttifakının yalnızca seçim odaklı değil, Türkiye’nin gelecek siyasetinde debirleştirici güç olacağını vurgulayan Yılmaz, seçim ofisi açılışında bu ittifakı güzelyansıttıklarını belirterek, “Geçmişte organize olamadığımız, birbirimizidesteklemediğimiz için zor süreçlerden geçtik. 15 Temmuz’da bu millet, hep beraber kirlioyunlara karşı geldi. Milletin bekasını bozmak için uğraşanlara milletimiz cevabını verdi.Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanımız DevletBahçeli’nin önderliğinde oluşturulan ’Yenikapı ruhu’ ile birlikte hedeflediğimiz günlerehızlı bir şekilde ilerleyeceğiz. Allah’ın izni, sizlerin takdiriyle 31 Mart’tan sonra hemToroslar’da hem Mersin’de hem Türkiye Cumhuriyeti’nde yeni ve daha güçlü bir dönembaşlayacak” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından seçim ofisinin açılışı Atsız Afşın Yılmaz, AK Parti Toroslar İlçe Başkanı Onur Ünlü, MHP Toroslar İlçe Başkanı Hüsnü Doğan ve Ülkü Ocakları Toroslar İlçe Başkanı Ömer Sıddık Narin tarafından yapıldı.