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Gündem Afrin'e füzeli saldırı! Ölü ve yaralı var
Gündem

Afrin'e füzeli saldırı! Ölü ve yaralı var

Hatay Valiliği, terör örgütü PKK tarafından Afrin merkeze füze saldırısı düzenlendiğini duyurdu. Saldırıda ilk belirlemelere göre 4 kişi yaşamnını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2022-01-20 17:10:00 -
Afrin'e füzeli saldırı! Ölü ve yaralı var

Hatay Valiliği, PKK/YPG terör örgütü tarafından Afrin merkezine yönelik 5 füze atışı gerçekleştirildiğini 4 sivilin hayatını kaybettiğini, 20 sivilin yaralandığını bildirdi.

Son dakika haberine göre Afrin'e PKK terör örgütü roketli saldırı düzenledi. Saldırıda 4 kişi hayatını kaybederken Hatay Valiliği konuyla ilgili açıklama yaptı.

Valilikten yapılan açıklamada, "Bugün saat 15.30 sıralarında, PKK/YPG terör örgütü tarafından Tel Rıfat bölgesinden Afrin merkezine yönelik 5 adet grad füze atışı gerçekleştirilmiş olup, ilk belirlemelere göre 4 sivilin hayatını kaybettiği, 20 sivilin çeşitli yerlerinden yaralandığı ve çevre hastanelerde tedavi altına alındığı belirlenmiştir" denildi.

Valilik koordinasyonunda danışmanlık hizmeti veren yerel kolluk birimlerince adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak olaya ilişkin tahkikata başlanıldığı kaydedildi.

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