Afrindeki patlama güvenlik kamerasında Suriye’nin Afrin kentinde bomba yüklü bir aracın patlaması sonucu 2 kişi hayatını kaybettiği ve 7 kişinin yaralandığı patlama güvenlik kameralarına yansıdı.

Suriye’nin Afrin kentinde bomba yüklü bir aracın patlaması sonucu 2 kişi hayatını kaybettiği ve 7 kişinin yaralandığı patlama güvenlik kameralarına yansıdı.

Afrin’de bulunan işlek bir caddede Bugün yaşanan patlamanın güvenlik kamerası görüntülerinde bomba yüklü aracın ara sokakta patladığı görülüyor.

Patlama sonrası çevredeki iş yeri ve binalarda da maddi hasar meydana geldi. Saldırıyı üstlenen olmadı.

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