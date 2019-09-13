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Afrindeki patlama güvenlik kamerasında

Suriye’nin Afrin kentinde bomba yüklü bir aracın patlaması sonucu 2 kişi hayatını kaybettiği ve 7 kişinin yaralandığı patlama güvenlik kameralarına yansıdı.

13 Eylül 2019 Cuma 15:05
Afrindeki patlama güvenlik kamerasında

Suriye’nin Afrin kentinde bomba yüklü bir aracın patlaması sonucu 2 kişi hayatını kaybettiği ve 7 kişinin yaralandığı patlama güvenlik kameralarına yansıdı.


Afrin’de bulunan işlek bir caddede Bugün yaşanan patlamanın güvenlik kamerası görüntülerinde bomba yüklü aracın ara sokakta patladığı görülüyor.


Patlama sonrası çevredeki iş yeri ve binalarda da maddi hasar meydana geldi. Saldırıyı üstlenen olmadı.

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 15:05
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