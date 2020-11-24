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Dünya Afrin'de bombalı terör saldırısı: Bir sivil hayatını kaybetti, 13 sivil yaralandı
Dünya

Afrin'de bombalı terör saldırısı: Bir sivil hayatını kaybetti, 13 sivil yaralandı

Suriye’de muhaliflerin kontrolündeki Afrin'de bombalı araçla düzenlenen terör saldırısında bir sivil hayatını kaybetti, 13 sivil yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-11-24 20:25:00 -
Afrin'de bombalı terör saldırısı: Bir sivil hayatını kaybetti, 13 sivil yaralandı

Suriye'nin kuzeyinde muhalefet kontrolünde bulunan Afrin ilçesinde bombalı araçla düzenlenen terör saldırısında bir sivil hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.

Zeytin Dalı Harekatı ile terörden temizlenen Afrin ilçe merkezinde bir araca yerleştirilen bomba patladı.

Terör saldırısında ilk tahminlere göre bir sivil öldü, 13 sivil yaralandı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yaralılar, Afrin'deki hastanelere sevk edildi.

Ölü sayısının artacağından endişe ediliyor.

Patlamanın ardından çevrede hasar oluştu ve birçok araç kullanılamaz hale geldi.

Saldırıda, İnsan Hakları ve Özgürlükler (İHH) İnsani Yardım Vakfı'nın ilçedeki bürosu da hasar gördü.

İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun yaptığı açıklamada, "İnsani yardım çalışmalarını koordine ettiğimiz Suriye Afrin'deki ofisimizin yakınında meydana gelen patlama. Ofisimizde maddi hasar meydana geldi. Personelimiz ve gönüllülerimiz sağlık durumundaydı . Can kaybı veya yaralanma söz konusu değil. " dedi.

Patlama sonucu ofisteki bazı camların kırıldığını belirten Tosun, Afrin'de insani yardım çalışmalarına devam edeceklerini söyledi.Suriye'nin kuzeyinde muhalefet kontrolünde bulunan Afrin ilçesinde bombalı araçla düzenlenen terör saldırısında bir sivil hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.

Zeytin Dalı Harekatı ile terörden temizlenen Afrin ilçe merkezinde bir araca yerleştirilen bomba patladı.

Terör saldırısında ilk tahminlere göre bir sivil öldü, 13 sivil yaralandı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yaralılar, Afrin'deki hastanelere sevk edildi.

Ölü sayısının artacağından endişe ediliyor.

Patlamanın ardından çevrede hasar oluştu ve birçok araç kullanılamaz hale geldi.

Saldırıda, İnsan Hakları ve Özgürlükler (İHH) İnsani Yardım Vakfı'nın ilçedeki bürosu da hasar gördü.

Bab'da terör saldırısı olmuştu.

Ülkenin kuzeyindeki Bab ilçesinde öğle saatlerinde bir araca yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 5 sivil hayatını kaybederken 18 sivil de yaralanmıştı.

Güvenlik kaynakları bombalı saldırıların terörden arınmış bölgelerde YPG / PKK tarafından gerçekleştirildiğini, ancak örgütün sivillere zarar verdiği için bunu yapmaktan kaçındığını belirtti.

Tel Rıfat ve Minbic bölgelerinde işgalini sürdüren terör örgütü YPG / PKK, Bab, Azaz, Cerablus ve Afrin bölgelerini hedef alarak sık sık terör saldırıları düzenliyor.

Ülkenin kuzeyindeki Bab ilçesinde öğle saatlerinde bir araca yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 5 sivil hayatını kaybederken 18 sivil de yaralanmıştı.

Güvenlik kaynakları bombalı saldırıların terörden arınmış bölgelerde YPG / PKK tarafından gerçekleştirildiğini, ancak örgütün sivillere zarar verdiği için bunu yapmaktan kaçındığını belirtti.

Tel Rıfat ve Minbic bölgelerinde işgalini sürdüren terör örgütü YPG / PKK, Bab, Azaz, Cerablus ve Afrin bölgelerini hedef alarak sık sık terör saldırıları düzenliyor.

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