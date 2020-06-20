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Dünya

Afrin'de bombalı saldırı

Suriye'nin kuzeyindeki Afrin ilçe merkezinde, araca yerleştirilen bombanın patlaması sonucu aralarında çocukların da bulunduğu 4 sivil yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-20 23:18:00 - 2020-06-20 23:23:45
Afrin'de bombalı saldırı

Suriye'nin kuzeyindeki Afrin ilçe merkezinde, araca yerleştirilen bombanın patlaması sonucunda aralarında çocukların da bulunduğu 4 sivilin yaralandığı bildirildi.

Zeytin Dalı Harekatı'yla terörde arındırılan Afrin ilçe merkezinde, park halindeki araca yerleştirilen bomba infilak etti.

Patlama sonucu 4 sivil yaralandı. Araç kullanılamaz hale gelirken çevrede maddi hasar oluştu.

Saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruluyor.

Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerinde işgalini sürdüren terör örgütü YPG/PKK, sık sık Bab, Azez, Cerablus ve Afrin bölgelerini hedef alarak terör eylemleri düzenliyor.

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