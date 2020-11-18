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Aktüel Afrin'de görev yapan sağlık çalışanlarına moral ziyareti
Aktüel

Afrin'de görev yapan sağlık çalışanlarına moral ziyareti

Yeniakit Publisher
2020-11-18 13:26:19 -
Afrin'de görev yapan sağlık çalışanlarına moral ziyareti

HATAY (AA) - Hatay İl Sağlık Müdürü Mustafa Hambolat, Suriye'nin Afrin kentine bağlı Cinderes bölgesinde görevli sağlık personeline moral ziyaretinde bulundu.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hambolat, ilk olarak Cilvegözü Sınır Kapısı'nda konuşlanan UMKE İlk Yardım Müdahale Çadırı'nı ziyaret ederek, burada bir süre sağlık çalışanlarıyla sohbet etti.

Hambolat, daha sonra Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Mehmet Özdoğan ile Cinderes'te bölge halkının sağlık ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince kurulan tam donanımlı Cinderes Seyyar Askeri Hastanesi’ne gitti.

Hastane yönetimi ve personelinden yürütülen hizmetler hakkında bilgi alan Hambolat, sınır ötesinde yapılabilecek sağlık çalışmalarıyla ilgili istişarelerde bulundu.


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