Afrin ve Bab'da eş zamanlı terör saldırısı!
Suriye’nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki Afrin ve Bab ilçelerinde intihar bombacıları, üzerlerindeki bombayı infilak ettirdi.
Suriye’nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki Afrin ve Bab ilçelerinde intihar bombacıları, üzerlerindeki bombayı infilak ettirerek terör saldırıları düzenledi.
Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatlarıyla terörden arındırılan Bab ve Afrin'de intihar bombacıları terör saldırısı gerçekleştirdi.
Terör saldırısında ilk belirlemelere göre 1 sivil yaralandı. Patlamaların etkisiyle çevrede maddi hasar oluştu. Saldırıları düzenleyen 2 intihar bombacısı da öldü.
Yerel güvenlik güçleri, saldırıyla ilgili inceleme başlattı.