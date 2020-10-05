Afrikayı doğudan batıya keşfe çıkan tren

Tanzanya'nın Dar Es Salaam şehrinden harekete başlayan tren saatte ortalama 30-40 kilometre ile 4 bin 500 km'lik yolu katediyor. Yolculuk toplam 15 gün sürüyor.

1940'lara kadar uzanan bu vagonlarda, Avrupa, Güney Afrika veya ABD'den gelen turistler, 5 yıldızlı bir otelde rock starı gibi karşılandı.

Bu trenin çalışanları için de bir macera. Trenin işletmecisi Rovos Rail'in tepe yöneticisi Rohan Vos, bütün yolculuğu müşterileriyle birlikte yaptı.

Namibya'nın demiryolu ile Angola'ya bağlanmasını dört gözle beklediğini söyleyen Rohan Vos, koronavirüsten dolayı geçen yaz seferlerin iptal edildiğini söyledi.

İngiliz turist Sandra, seyahat deneyimlerini şöyle anlatıyor: "İnanılmazdı. Tüm bunların olmasını ve insanların bu kadar misafirperver olmasını beklemiyorduk. Görüyorsunuz, burada pek çok potansiyel var. Bu yüzden geleceği dört gözle bekliyorum." dedi.

Rohan Vos, gelecek yılki sefer için rezervasyon aldıklarını söyledi.