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“Afrika’nın geleceğini düşünüyoruz”

Afrika turunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a eşlik eden MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Afrika’da Türkiye’ye karşı yaklaşımların çok güzel olduğuna dikkati çekerek, “Buralara geleceğiz, bölgeden daha fazla istifade etmek istiyoruz. Afrika’nın bugününü değil geleceğini düşünüyoruz” dedi.

30 Temmuz 2018 Pazartesi 10:15
“Afrika’nın geleceğini düşünüyoruz”

Kıtadaki nüfus artışına işaret eden Kaan, 2050 senesinde şu anda 1,3 milyar olan nüfusun 4 milyarın üzerine çıkmasının beklendiğini ve bunun “müthiş bir potansiyel” olduğunu vurguladı.

BİRİKİMİ FAZLA OLAN BİR ÜLKEYİZ

Kaan, MÜSİAD’ın 2018 yılını “Afrika Yılı” ilan ettiğini hatırlatarak, “Dünya genelinde 74 ülkede faaliyet gösteriyoruz. MÜSİAD’da gıdadan inşaata, tekstilden otomotive her türlü altyapıya sahip üyeler mevcut. Şu anda 12 olan Afrika şube sayısını 21’e çıkarmayı planlıyoruz“ dedi.

Yakın süreçte ne kadar çok Afrika’yla ilgilenilirse, ne kadar iş temsilcisi gelirse o kadar fırsat yakalanabileceğini belirten Kaan, ülkelerden kaynaklanan finansman çözümlerinin de buralara taşınması gerektiğinin altını çizdi. Afrika’nın hedef pazarların başında geldiğini söyleyen Kaan, “Amacımız bakir bölgeyi işlemek. Birikimi fazla olan bir ülkeyiz ve birikime sahip iş dünyasını buraya getirmemiz gerekiyor” diye konuştu.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 30 Temmuz 2018 Pazartesi 10:15
  1. müsiad
  2. afrika

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