“Afrika’nın geleceğini düşünüyoruz”

Kıtadaki nüfus artışına işaret eden Kaan, 2050 senesinde şu anda 1,3 milyar olan nüfusun 4 milyarın üzerine çıkmasının beklendiğini ve bunun “müthiş bir potansiyel” olduğunu vurguladı.

BİRİKİMİ FAZLA OLAN BİR ÜLKEYİZ

Kaan, MÜSİAD’ın 2018 yılını “Afrika Yılı” ilan ettiğini hatırlatarak, “Dünya genelinde 74 ülkede faaliyet gösteriyoruz. MÜSİAD’da gıdadan inşaata, tekstilden otomotive her türlü altyapıya sahip üyeler mevcut. Şu anda 12 olan Afrika şube sayısını 21’e çıkarmayı planlıyoruz“ dedi.

Yakın süreçte ne kadar çok Afrika’yla ilgilenilirse, ne kadar iş temsilcisi gelirse o kadar fırsat yakalanabileceğini belirten Kaan, ülkelerden kaynaklanan finansman çözümlerinin de buralara taşınması gerektiğinin altını çizdi. Afrika’nın hedef pazarların başında geldiğini söyleyen Kaan, “Amacımız bakir bölgeyi işlemek. Birikimi fazla olan bir ülkeyiz ve birikime sahip iş dünyasını buraya getirmemiz gerekiyor” diye konuştu.