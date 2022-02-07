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Gündem Afrikalı Müslümanlardan Başkan Erdoğan'a dua
Gündem

Afrikalı Müslümanlardan Başkan Erdoğan'a dua

Afrikalı Müslümanlar koronavirüse yakalanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan için dua etti.

Yeniakit Publisher
2022-02-07 13:38:00 -

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cumartesi günü kendisi ve eşi Emine Erdoğan’ın koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

“Omicron varyantı olduğunu öğrendiğimiz hastalığı hamdolsun hafif geçiriyoruz.” diyen Erdoğan, çalışmaya evden devam edeceğini belirterek, dua istedi.

Geçmiş olsun mesajı yağdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ülke liderlerinden, parti genel başkanlarına kadar birçok kişiden “geçmiş olsun” mesajları yağdı.

Hastalık üzerinden Cumhurbaşkanı’na beddua edenler de o gün boy gösterdi.

Bunlarla ilgili adımlar atılırken, yürekleri ısıtan birkaç an sosyal medyaya düştü.

Erdoğan çifti için dua ettiler

Afrika ülkelerinden Sudan, Tanzanya ve Çad’da Müslümanların elleri Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi için semaya kalktı.

Erdoğan çiftine dua eden Afrikalı Müslümanlar büyük beğeni topladı.

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