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Afrikalı medya temsilcilerine Türkiye'de eğitim

Anadolu Ajansı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Afrika Araştırmacıları Derneği ile Afrika Koordinasyon ve Eğitim Merkezi iş birliğinde Afrikalı medya temsilcilerine medya alanında eğitim verilecek

28 Ağustos 2019 Çarşamba 14:46
Afrikalı medya temsilcilerine Türkiye'de eğitim

ANKARA (AA) - Anadolu Ajansı (AA), Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Afrika Araştırmacıları Derneği (AFAM) ile Afrika Koordinasyon ve Eğitim Merkezi (AKEM) iş birliğinde Afrikalı medya temsilcilerine medya alanında teorik ve pratik eğitim programı düzenlenecek.

AA, YTB, AFAM ve AKEM iş birliğinde yapılacak "Afrika Medya Temsilcileri Eğitim Programı"na 14 Afrika ülkesinden 30 kişi kabul edilecek.

Üç hafta sürecek ücretsiz program kapsamında katılımcılara medyaya ilişkin farklı alanlarda 21 Ekim-12 Kasım'da İstanbul ve Ankara'da eğitim verilecek.

Katılımcılara Türkiye'nin önde gelen medya kuruluşlarında tecrübe paylaşımı ve staj imkanı sunulacak ve program kapsamında kültürel geziler de gerçekleştirilecek.

Program için Cezayir, Fas, Tunus, Libya, Çad, Etiyopya, Güney Afrika, Kenya, Mali, Nijer, Nijerya, Senegal, Somali ve Sudan'dan başvuru alınacak.

Eğitim dili İngilizce olan programa katılmak isteyenlerde bir medya kuruluşunda çalışma ve 40 yaşın altında olma şartı aranıyor.

Katılımcıların uçuş ve konaklama masraflarının YTB tarafından karşılanacağı programa son başvuru tarihi 21 Eylül olacak.

Eğitim programına katılmak isteyen adayların, "www.ytb.gov.tr" adresinden edinecekleri başvuru formunu İngilizce doldurması, formun yanı sıra kendilerini ve programa başvuru nedenlerini anlattıkları kısa videoyu ve özgeçmişlerini "[email protected]" adresine göndermesi gerekiyor.

Eğitim görmeye hak kazanan adaylar, 30 Eylül'de açıklanacak.


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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 14:46
  1. Afrika Medya Temsilcileri Eğitim Programı
  2. YTB

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