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Dünya Afrikalı liderler, 'insani yardım' için olağanüstü toplandı
Dünya

Afrikalı liderler, 'insani yardım' için olağanüstü toplandı

Afrika Birliği Olağanüstü İnsani Yardım Zirvesi, Ekvator Ginesi'nin başkenti Malabo'da başladı.

Yeniakit Publisher
2022-05-27 15:47:00 -
Afrikalı liderler, 'insani yardım' için olağanüstü toplandı

Afrika Birliği Olağanüstü İnsani Yardım Zirvesi, Ekvator Ginesi'nin başkenti Malabo'da başladı.

Afrika ülkelerinin liderlerinin bir araya geldiği olağanüstü zirvede, kıtadaki mevcut insani krizlere, salgın ve doğal afetlere yönelik atılacak adımlar tartışılacak.

Liderler, yarın Olağanüstü Terörizm ve Anayasaya Aykırı Hükümet Değişimleri Zirvesi'nde de bir araya gelecek.

COVID-19 salgınının ardından Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ekonomiler üzerindeki etkisini atlatmaya çalışan Afrikalı liderler, son yıllarda sıklaşan askeri darbelere karşı da yeni önlemler almak istiyor

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