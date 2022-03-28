Afrikalı katarakt hastaları DİTİB ve TDV iş birliğiyle ameliyat ediliyor

Yurt dışında ramazan yardımları ve su kuyusu açma faaliyetlerini yürüten DİTİB ve TDV, sağlık konusunda da Afrika'daki ihtiyaç sahiplerine destek oluyor.

Bu kapsamda 2018'de başlatılan projeyle şimdiye kadar birçok ülkedeki katarakt hastalarını iyileştiren ekipler, bu yıl Nijer'deki 500 kişiyi ameliyatlarla yeniden sağlığına kavuşturdu.

Ramazan faaliyetleri kapsamında Nijer'in Zinder bölgesinde çalışmalarını yürüten DİTİB Kuzey Ren Vestfalya Essen Eyalet Birliği gönüllü ekibi, 500 kişinin ameliyatı sırasında gönüllü sağlıkçı olarak ihtiyaç sahiplerinin yanında oldu.

"Sevinçlerine binlerce kilometre uzaktan gelerek ortak olduk"

Almanya Essen Başkonsolosluğu Din Hizmetleri Ataşesi Hakkı Gür, AA muhabirine, coğrafyanın aşırı sıcak olmasının insanların belirli bir süre sonra gözlerini kaybetmesine neden olduğunu söyledi.

Projeye desteklerin verilmesiyle ilk kez 2018'de Çad'da katarakt ameliyatlarına başladıklarını anlatan Gür, "Bu ülkede 90 kişi ameliyat oldu ve sağlığına tekrar kavuştu. DİTİB'e bağlı derneklerimiz bu konuda çalışmalarını yürüttü ve Nijer'de bu yıl 500 kişi ameliyat oldu." dedi.

Yardımseverlerin kampanyaya ilgisinin çok olduğunu dile getiren Gür, bu konuda destek olmak isteyen çok büyük kitle bulunduğunu kaydetti.

Gür, Nijer'de katarakt konusunda çok büyük ihtiyaç olduğunu, kendilerine başvuranların kayıtlarını almaya devam ettiklerini belirterek şöyle devam etti:

"Almanya'ya döndüğümüzde buradaki bu ihtiyacı gidermek için derneklerimizle çalışma yapacağız. Almanya'daki diğer dernek ve bölgelerimizin bu kampanyaya destek vereceğine inanıyorum. Burada ameliyat olan insanların yüzlerindeki mutluluğu görmek ayrı güzellik çünkü artık dünyaya bakabilecek, ihtiyaçlarını karşılayabilecek, Kur'an-ı Kerim okuyabilecekler."

Kampanyada kendilerine destek veren yetkililer ile sahadaki görevlilere teşekkür eden Gür, "Artık bu insanlar kendi ihtiyaçlarını karşılayabilecek. Onların sevincine binlerce kilometre uzaktan gelerek ortak olduk. Her şeyden önce artık ibadetlerini yapabilecekler. Onların sağlığına kavuşan gözlerindeki parlaklık, yorgunluğumuzu alıyor." ifadelerini kullandı.

DİTİB Almanya Temsilciliği Essen Bölge Birliği Başkanı Fahrettin Alptekin de çalışmaların 35 farklı bölgede ramazan boyunca süreceğini bildirdi.

Nijer genelinde 3 bin ramazan paketi yardımında bulunulduğunu anlatan Alptekin, "Sadece ramazan gıda paketi değil, katarakt ameliyatları da yaptırıyoruz. Bu yıl 500 oldu, 700 ameliyat planlıyoruz. Ramazan bereketini yaşıyor, bağışçıların su kuyularının açılışlarına katılıyoruz. Bağışçılarımızın yardımını buraya ulaştırabilmek çok güzel. Ramazanı bereketlendiriyoruz." şeklinde konuştu.

"Kendi emeğimle ekmeğimi kazanabilirim artık"

Katarakt ameliyatı olan Ebubekir Musa, görmeye başladıktan sonra gücünün geri gelebileceğini ve çalışabileceğini belirterek "Size duacı olacağım. Kendi emeğimle ekmeğimi kazanabilirim artık. Bu kampanyanın devam etmesini umuyorum." şeklinde konuştu.