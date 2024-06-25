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Yaşam Afrika'dan Türkiye'ye geliyor! 2 ay etkisi geçmeyecek: Deve bağırtan sıcakları yola çıktı! Aşırı sıcak hava kapımızda
Yaşam

Afrika'dan Türkiye'ye geliyor! 2 ay etkisi geçmeyecek: Deve bağırtan sıcakları yola çıktı! Aşırı sıcak hava kapımızda

Yeniakit Publisher
2024-06-25 22:38:00 - 2024-06-25 23:04:29
Afrika'dan Türkiye'ye geliyor! 2 ay etkisi geçmeyecek: Deve bağırtan sıcakları yola çıktı! Aşırı sıcak hava kapımızda

Meteoroloji uzmanları Afrika'da hava sıcaklığının 54 dereceye kadar çıkacağını açıkladı. 'Deve bağırtan sıcakları geliyor' denilen açıklamada bu durumun temmuz ve ağustos aylarında Türkiye'yi de etkisi altına alacağı aktarıldı. İşte ayrıntılar...

Yurt genelinde yüksek hava sıcaklıkları etkisini hissettiriyor. Meteoroloji uzmanları ise bu duruma karşı yurttaşları uyarıyor. Son yapılan açıklamada ise özellikle temmuz ve ağustos aylarında sıcaklıkların etkisini artıracağı söyleniyor. İşte ayrıntılar...

TÜRKİYE'Yİ DE ETKİSİ ALTINA ALACAK

X'te (Twitter) meteoroloji tahminlerinde bulunan Hava Forum adlı hesaptan yeni bir açıklama geldi. Paylaşımda Afrika hava sıcaklığının 54 dereceye kadar çıkabileceği ve bu durumun Türkiye'yi de etkisi altına alacağı bilgisine yer verildi.

Açıklamada "Afrika çıldırmış durumda! "Deve Bağırtan Sıcaklıkları" bekleniyor. Çok kuvvetli bir sıcak! Sıcaklık cuma Cezayir'de gölgede 54 dereceye çıkabilir. Evet, yanlış duymadınız gölgede tam 54 derece ! Afrika'nın bu hal ve hareketleri Temmuz ve Ağustos için bizi endişelendiriyor..." ifadeleri kullanıldı.

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