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Dünya Afrika'dan Elon Musk'ın şirketine ilk lisans
Dünya

Afrika'dan Elon Musk'ın şirketine ilk lisans

Afrika ülkelerinden Mozambik, Amerikan uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX'e bağlı Starlink şirketine lisans veren ilk kıta ülkesi oldu.

Yeniakit Publisher
2022-02-23 15:24:00 -
Afrika'dan Elon Musk'ın şirketine ilk lisans

Mozambik Ulusal İletişim Enstitüsü (INCM) yaptığı açıklamada, Starlink uydu interneti projesinin ülkedeki bilgi ve iletişim teknolojisine muazzam katkılarda bulunacağı ifade edildi.

Lisansın bugün şirkete teslim edileceği aktarılan açıklamada, uydu internetinin ülkede var olan teknolojilerin korunarak çeşitliliğin sağlanmasına katkı sunacağı belirtildi.

Açıklamada, Mozambik'in şirkete lisans veren ilk Afrika ülkesi olduğu vurgulandı.

Elon Musk'ın kurucusu olduğu SpaceX, Starlink uydularıyla dünya yörüngesinde 12 bin uyduluk ağ kurmayı planlıyor.

Projenin 2027'de tamamlanması hedefleniyor.

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