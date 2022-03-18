  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Yapılamaz denilen köprü açıldı! İşte 1915 Çanakkale Köprüsü'nün bütün özellikleri...

Devlete akıl vermeye kalkışan Cem Yılmaz’a bak sen! Demirtaş’ı tutuklamak olmaz ama hovardalık olur

Erdoğan Çanakkale'de konuştu: Tarihimizin en görkemli sayfası

Dünya devinden flaş altın tahmini!

Karadağ'dan flaş Türkiye açıklaması! "Önemli bir anda önemli bir rol oynadı"

Azcık ucundan konuştu ciyaklama başladı! Ali Babacan ortaklarının nasırına bastı

Motorine yine büyük zam geliyor!

Osmangazi’yi sindirememişken şimdi de Çanakkale geldi! Anladık kıskanıyorsunuz aptallığınızı ele vermeyin bari!

Putin'in üst düzey generali tutuklandı

Altın ve Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen yatırımcıları uyardı! “Eğer bu durum sağlanırsa altın fiyatları sert düşer”
Dünya Afrika'daki varlığını artırıyor: Çin'den Somali'de askeri hamle!
Dünya

Afrika'daki varlığını artırıyor: Çin'den Somali'de askeri hamle!

Çin yönetimi Eş Şebab'a karşı kullanılmak üzere Mogadişu yönetimine askeri yardımda bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-03-18 17:22:00 -
Afrika'daki varlığını artırıyor: Çin'den Somali'de askeri hamle!

Çin yönetimi Eş Şebab'a karşı kullanılmak üzere Mogadişu yönetimine askeri yardımda bulundu.

Yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre Çin, Mogadişu yönetimine askeri araçlar, ambulanslar, su tankerleri, mayın dedektörleri ve diğer askeri ekipmanlar gönderdi.

Askeri yardım Mogadişu Limanı'na gemiyle gönderildi.

Yardım, iki tarafın temsilcilerinin hazır bulunduğu bir törenle karşılandı.

Çin'in Afrika Boynuzu Özel Temsilcisi Xue Bing dün Somali'yi ziyaret etmişti.

Çin'in son dönemde Doğu Afrika'daki faaliyetlerinin hız kazandığı dikkat çekiyordu. Afrika Boynuzu genelinde Çin'in çalışmalarına hız vereceği düşünülüyor.

ABD'nin 2021 yılının Ocak ayında Somali'den çekilmesinin ardından Türkiye de bölgedeki etkinliğini artırma arayışındaydı.

Öte yandan ABD de bölgede Eş Şebab'ın yeniden güçlenmesi ve Çin'in artan etkinliği karşısında Somal'ye yeniden konuşlanmayı değerlendiriyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay