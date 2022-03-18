Afrika'daki varlığını artırıyor: Çin'den Somali'de askeri hamle!
Çin yönetimi Eş Şebab'a karşı kullanılmak üzere Mogadişu yönetimine askeri yardımda bulundu.
Çin yönetimi Eş Şebab'a karşı kullanılmak üzere Mogadişu yönetimine askeri yardımda bulundu.
Yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre Çin, Mogadişu yönetimine askeri araçlar, ambulanslar, su tankerleri, mayın dedektörleri ve diğer askeri ekipmanlar gönderdi.
Askeri yardım Mogadişu Limanı'na gemiyle gönderildi.
Yardım, iki tarafın temsilcilerinin hazır bulunduğu bir törenle karşılandı.
Çin'in Afrika Boynuzu Özel Temsilcisi Xue Bing dün Somali'yi ziyaret etmişti.
Çin'in son dönemde Doğu Afrika'daki faaliyetlerinin hız kazandığı dikkat çekiyordu. Afrika Boynuzu genelinde Çin'in çalışmalarına hız vereceği düşünülüyor.
ABD'nin 2021 yılının Ocak ayında Somali'den çekilmesinin ardından Türkiye de bölgedeki etkinliğini artırma arayışındaydı.
Öte yandan ABD de bölgede Eş Şebab'ın yeniden güçlenmesi ve Çin'in artan etkinliği karşısında Somal'ye yeniden konuşlanmayı değerlendiriyor.