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Afrika’daki korona virüs vaka sayıları 50 bini aştı

Afrika kıtasında korona virüs vaka sayılarının 50 bini aştığını açıklandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-07 15:52:26 -
Afrika’daki korona virüs vaka sayıları 50 bini aştı

Afrika kıtasında korona virüs vaka sayılarının 50 bini aştığını açıklandı.


Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, Afrika kıtasında korona virüs vaka sayılarının 50 bini aştığını açıkladı. Şimdiye kadar kıtada 51 bin 698 vaka görülürken 2 bin 12 ölümün gerçekleştiği bildirildi. 17 bin 590 kişinin ise tedavi edilerek hastalıktan kurtulduğu açıklandı. Güney Afrika’da vaka sayısının 8 bini bulduğu, Lesotho’nun ise Covid-19 vakası bildirilmemiş tek Güney Afrika ülkesi olduğu belirtildi. Çoğu Afrika ülkesinde eğitim kurumları kapalı tutulurken, işletmelerin şartlı olarak faaliyet göstermesine izin veriliyor.


Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Direktörü Dr. John Nkengasong ise yaptığı açıklamada korona virüsün çok hızlı yayıldığını belirterek ABD ve Avrupa’da yaşananlara dikkat çekti. Nkengasong, daha fazla test yapılması gerektiğine ve hastaların izole edilmesinin önemine vurgu yaptı.

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