  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Afrika'da son 24 saatte 10 bin 615 Kovid-19 vakası görüldü
Aktüel

Afrika'da son 24 saatte 10 bin 615 Kovid-19 vakası görüldü

Kıta genelinde yeni tip koronavirüs salgınından son 24 saatte 269 kişi öldü

Yeniakit Publisher
2020-10-08 07:41:09 -
Afrika'da son 24 saatte 10 bin 615 Kovid-19 vakası görüldü

ABUJA (AA) - Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 1 milyon 545 bini geçti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 10 bin 615 artarak 1 milyon 545 bin 109 oldu.

Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı, 269 artışla 37 bin 154'e ulaştı.

Kıtada Kovid-19 kaynaklı en fazla can kaybı, 17 bin 248 ölümle Güney Afrika'da gerçekleşirken, Mısır'da 6 bin 10, Fas'ta ise 2 bin 439 kişi hayatını kaybetti.

Morityus'ta aktif Kovid-19 vakası kalmazken Seyşeller ve Eritre'de ölüm rapor edilmedi.

Güney Afrika'da vaka sayısı 685 bin 155'a ulaştı, bu ülkeyi 140 bin 24 vakayla Fas ve 104 bin 35 vakayla Mısır izledi.

Afrika'da, Kovid-19'a yakalanan 1 milyon 286 bin 83 kişi iyileşti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
S-400’ler hareketlenince buz kesildiler! Sosyal medyada herkes bunu paylaşıyor
Gündem

S-400’ler hareketlenince buz kesildiler! Sosyal medyada herkes bunu paylaşıyor

S-400'lerin atış testi için Sinop'a hareket etmesi sonrası sosyal medyada Yılmaz Özdil, Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener gibi isimlerin o d..
Ermenistan açıklaması sonrasında haber geldi! Rusya’da patlama
Dünya

Ermenistan açıklaması sonrasında haber geldi! Rusya’da patlama

Rusya’nın Ryazansk bölgesinde bir silah deposunda patlama meydana geldi.
Dünya ne diyeceğini merak ediyordu! Putin'den savaş açıklaması
Dünya

Dünya ne diyeceğini merak ediyordu! Putin'den savaş açıklaması

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile de sürekli temas h..
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay