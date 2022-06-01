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Dünya Afrika'da milyonlarca insan açlıkla karşı karşıya
Dünya

Afrika'da milyonlarca insan açlıkla karşı karşıya

Uluslararası Kurtarma Komitesi, Afrika'da 25 milyon kişinin gıda sorunuyla karşı karşıya olduğunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-06-01 15:42:00 -
Afrika'da milyonlarca insan açlıkla karşı karşıya

IRC Sözcüsü Mediha Raza, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iklim değişikliğine bağlı kuraklığın birçok ülkede gıda sorununu körüklediğini belirtti.

Raza, "Etiyopya, Somali ve Kenya'da 25 milyon kişi, kuraklığa bağlı şiddetli açlıkla karşı karşıya kalabilir." ifadesini kullandı.

Bölgenin 5 sezondur yağmur almadığına dikkati çeken Raza, insanların temiz su bulamamaları nedeniyle evlerini terk ettiğini kaydetti.

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA) verilerine göre, kuraklıktan mayıs ayında 6,1 milyon insan etkilendi, 771 bin 400 kişi evini terk etti.

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