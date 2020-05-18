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Afrika'da Kovid-19’dan ölenlerin sayısı 2 bin 764’e yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-05-18 12:51:15 -
Afrika'da Kovid-19’dan ölenlerin sayısı 2 bin 764’e yükseldi

İSTANBUL (AA) - Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 764’e çıktı.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (Africa CDC) verilerine göre, kıta genelinde Kovid-19 vakası sayısı son 24 saatte 3 binden fazla artarak 84 bin 586’ya yükseldi.

Virüse yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 32 bin 477’ye, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 2 bin 764’e ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Mısır'da 630, Cezayir'de 548, Güney Afrika'da 264, Fas'ta 192, Nijerya'da 182, Kamerun'da 139, Sudan'da 105’e yükseldi.

Vaka sayısının en yüksek olduğu ülkeler Güney Afrika, Mısır, Fas, Cezayir, Gana, Nijerya ve Kamerun oldu.

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