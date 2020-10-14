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Aktüel Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 600 bini aştı
Aktüel

Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 600 bini aştı

Yeniakit Publisher
2020-10-14 08:00:01 -
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 600 bini aştı

ABUJA (AA) - Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 1 milyon 600 bini geçti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 7 bin 934 artarak 1 milyon 601 bin 181 oldu.

Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı, 271 artışla 38 bin 633'e ulaştı.

Kıtada Kovid-19 kaynaklı en fazla can kaybı, 18 bin 28 ölümle Güney Afrika'da gerçekleşirken, Mısır'da 6 bin 71, Fas'ta ise 2 bin 685 kişi hayatını kaybetti.

Morityus'ta aktif Kovid-19 vakası kalmazken Seyşeller ve Eritre'de ölüm rapor edilmedi.

Güney Afrika'da vaka sayısı 694 bin 537'ye ulaştı, bu ülkeyi 156 bin 946 vakayla Fas ve 104 bin 787 vakayla Mısır izledi.

Afrika'da Kovid-19'a yakalanan 1 milyon 323 bin 354 kişi iyileşti.



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