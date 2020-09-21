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Aktüel Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 413 bini aştı
Aktüel

Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 413 bini aştı

Yeniakit Publisher
2020-09-21 07:55:07 -
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 413 bini aştı

ABUJA (AA) - Afrika kıtasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 1 milyon 413 bini geçti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 7 bin 443 artarak 1 milyon 413 bin 416 oldu.

Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı, 129 artışla 34 bin 8'e ulaştı.

Kıtada Kovid-19 kaynaklı en fazla can kaybı 15 bin 953 ölümle Güney Afrika, 5 bin 770 ölümle Mısır, 1830 ölümle Cezayir'de görüldü.

Morityus'ta aktif Kovid-19 vakası kalmazken, Seyşeller ve Eritre'de ölüm rapor edilmedi.

Güney Afrika'da vaka sayısı 661 bin 211'e ulaştı, bu ülkeyi 102 bin 15 vakayla Mısır ve 101 bin 743 vakayla Fas izledi.

Afrika'da Kovid-19'a yakalanan 1 milyon 158 bin 805 kişi iyileşti.

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