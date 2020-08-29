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Aktüel Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 230 bini aştı
Aktüel

Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 230 bini aştı

Yeniakit Publisher
2020-08-29 07:44:25 -
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 230 bini aştı

ABUJA (AA) - Afrika kıtasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 1 milyon 233 bin 365'e yükseldi.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 8 bin 116 artarak 1 milyon 233 bin 365 oldu.

Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı ise 231 artışla 29 bin 141'e ulaştı.

Bugüne kadar Kovid-19 kaynaklı en fazla can kaybı 13 bin 743 ölümle Güney Afrika, 5 bin 362 ölümle Mısır, 1483 ölümle Cezayir'de görüldü.

Morityus'ta aktif Kovid-19 vakası kalmazken, Seyşeller ve Eritre'de de şu ana kadar ölüm rapor edilmedi.

Güney Afrika'da vaka sayısı 620 bin 132, bu ülkeyi 98 bin 285 vaka ile Mısır ve 58 bin 489 vaka ile Fas izledi.

Afrika'da, virüse yakalanan 964 bin 846 kişi ise iyileşti.

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