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Aktüel Afrika'da Kovid-19 vaka artışındaki hızlı gerilemenin nedeni "önlemler ve çevresel faktörler"
Aktüel

Afrika'da Kovid-19 vaka artışındaki hızlı gerilemenin nedeni "önlemler ve çevresel faktörler"

Yeniakit Publisher
2020-09-25 16:42:49 -
Afrika'da Kovid-19 vaka artışındaki hızlı gerilemenin nedeni "önlemler ve çevresel faktörler"

İSTANBUL (AA) - Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka artış hızındaki gerilemenin nedeninin hükümetlerin aldığı önlemler ve kıtaya özgü çevresel faktörler olduğunu belirtti.

DSÖ'den yapılan yazılı açıklamada, son iki ay içerisinde kıtada hastalığa yakalanma hızında önemli bir düşüş görüldüğü hatırlatılarak, kamusal önlemlerin ve çeşitli sosyoekolojik faktörlerin bunun başlıca sebepleri olduğu ifade edildi.

Sahra Altı Afrika'da görülen vakaların yüzde 91'inin, 60 yaş altı olduğuna ve hastaların yüzde 80'inden fazlasının semptom göstermediğine işaret edilen açıklamada, kıtadaki yaş ortalamasının düşük olması, şehirler arası insan hareketliliğinin az olması ve iklim gibi sebeplerin mevcut eğilime katkı sağladığına dikkat çekildi.

DSÖ Afrika Direktörü Matshidiso Moeti, "Afrika ilk başlarda korkulduğu gibi hızlı ve büyük bir Kovid-19 yayılımına şahit olmadı." değerlendirmesinde bulunarak, önlemlerin gevşetilmesi durumunda vakaların yeniden tırmanışa geçebileceğini hatırlattı.

Moeti, "Kendinden memnun bir hal içerisinde olmamalıyız." dedi.

Kıtada şimdiye kadar Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 1 milyon 440 bini aşarken, virüs nedeniyle ölenlerin sayısı da 35 bine yaklaştı.

Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 190 bini buldu.

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