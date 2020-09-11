Afrika’da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 32 bini aştı

ABUJA (AA) - Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından yaşamını yitirenlerin sayısı 32 bin 178'e yükseldi.



Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 8 bin 144 artarak 1 milyon 336 bin 407'ye ulaştı.



Salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 216 artışla 32 bin 178 oldu.

Bugüne kadar Kovid-19 kaynaklı en fazla can kaybı 15 bin 265 ölümle Güney Afrika, 5 bin 590 ölümle Mısır, 1591 ölümle Cezayir'de görüldü.



Morityus'ta aktif Kovid-19 vakası kalmazken, Seyşeller ve Eritre'de de şu ana kadar virüse bağlı can kaybı rapor edilmedi.



Güney Afrika'da vaka sayısı 644 bin 438 olarak kaydedilirken, bu ülkeyi 100 bin 557 vakayla Mısır ve 79 bin 767 vakayla Fas izledi.



Afrika'da virüse yakalanan 1 milyon 72 bin 778 kişi ise iyileşti.



