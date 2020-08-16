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Dünya

Afrika'da koronavirüs vaka sayısı hızla artıyor

Afrika kıtası genelinde, koronavirüs tespit edilenlerin sayısı 1 milyon 112 bin 732'ye çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-08-16 05:12:00 -
Afrika'da koronavirüs vaka sayısı hızla artıyor

Koronavirüs görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 11 bin 390 artarak 1 milyon 112 bin 732'e çıktı.

Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı ise 234 artışla 25 bin 377'ye çıktı.

Koronavirüs kaynaklı en fazla can kaybı, 11 bin 677 ölümle kıta ülkesi Güney Afrika'da görüldü. Onu 5 bin 141 ölümle Mısır takip etti. Cezayir'de ölü sayısı 1360'a çıktı.

3 ülke ölüm rapor etmedi

Morityus'ta aktif koronavirüs vakası kaydedilmedi. Seyşeller ve Eritre'de şu ana kadar ölüm rapor edilmedi.

Afrika'nın en büyük ülkelerinden Güney Afrika'da vaka sayısı 583 bin 653 oldu, bu ülkeyi 96 bin 336 vaka ile Mısır ve 48 bin 770 vaka ile Nijerya takip etti.

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