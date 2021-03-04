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Dünya Afrika'da koronadan ölenlerin sayısı açıklandı
Dünya

Afrika'da koronadan ölenlerin sayısı açıklandı

Afrika'da koronavirüs vaka sayısı 3 milyon 956 bin 486'ya, ölenlerin sayısı ise 104 bin 881'e yükseldi.

Yeniakit Publisher
2021-03-04 19:10:00 -
Afrika'da koronadan ölenlerin sayısı açıklandı

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıtada vaka sayısı 3 milyon 956 bin 486'ya, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 518 bin 499'a ulaştı. Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Mısır ve Etiyopya'da tespit edildi.

Afrika genelinde Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 104 bin 881'e çıktı. Kıtada Güney Afrika, Senegal, Mısır, Cezayir, Ruanda, Fildişi Sahili, Seyşeller, Gana, Morityus, Ekvator Ginesi ve Zimbabve, kitlesel aşılamaya başladı.

İlk parti aşılarını teslim alan Nijerya, Kenya ve Gambiya'nın da aralarında bulunduğu ülkelerde ilerleyen günlerde toplu aşılamanın başlaması bekleniyor.

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