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Dünya Afrika'da koronadan ölenlerin sayısı açıklandı
Dünya

Afrika'da koronadan ölenlerin sayısı açıklandı

Afrika kıtasında koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 99 bini aştı.

Yeniakit Publisher
2021-02-16 16:54:00 -
Afrika'da koronadan ölenlerin sayısı açıklandı

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıta genelinde Kovid-19 vaka sayısı 3 milyon 786 bin 143'e yükseldi. İyileşenlerin sayısı 3 milyon 317 bin 639'a, virüs nedeniyle ölenlerin sayısı ise 99 bin 98'e ulaştı.

Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Mısır ve Etiyopya'da tespit edildi. Kıtada şimdiye kadar Ruanda, Fas, Cezayir, Mısır, Seyşeller, Morityus ve Ekvator Ginesi toplu aşılamaya başladı.

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