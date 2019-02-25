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Afrika'da hain saldırı! Camiyi ateşe verdiler

Afrika kıtasında bulunan Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Durban kentinde bulunan Faizane Mariam Camisi'nin içi, gece yarısı bıçaklı saldırganlar tarafından ateşe verildi.

25 Şubat 2019 Pazartesi 13:21
Afrika'da hain saldırı! Camiyi ateşe verdiler

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Durban kentinde bir grup, Faizane Mariam Camisi'nin içini ateşe verdi.

Cami büyük hasar gördü

Effingham İslam Toplumu Güven Vakfınca yapılan yazılı açıklamada, bıçaklı saldırganların gece yarısı camiye girerek burayı ateşe verdiği ifade edildi.

Açıklamada, saldırıda herhangi bir can kaybı olmadığı ancak ateşe verilen caminin büyük hasar gördüğü bildirildi.

Geçen yıl 3 kişi hayatını kaybetmişti

Kimliği henüz tespit edilemeyen saldırganların yakalanması için güvenlik güçlerince soruşturma başlatıldı.

Güney Afrika'da geçen yıl mayıs ve haziran aylarında birçok camiye düzenlenen saldırılarda üç kişi hayatını kaybetmiş, camilerde büyük hasar oluşmuştu.

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 13:21
  1. Güney Afrika Cumhuriyeti
  2. Effingham İslam Toplumu Güven Vakfı
  3. Faizane Mariam Camisi
  4. Güney Afrika

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