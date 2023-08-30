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Dünya Afrika’da Fransa’nın karşısına demir yumruk çıktı! Görüntülerdeki Çin ayrıntısı dikkat çekti
Dünya

Afrika’da Fransa’nın karşısına demir yumruk çıktı! Görüntülerdeki Çin ayrıntısı dikkat çekti

Yeniakit Publisher
2023-08-30 02:36:00 - 2023-08-30 02:37:07

Afrika'da sömürgecilere karşı başlayan isyan dalgası en son Nijer'de görüldü. Fransa destekli ECOWAS'ın tehditlerine karşı Mali ordusundan Çin ayrıntılı dikkat çeken bir görüntü geldi.

Nijer, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğunun (ECOWAS) olası askeri müdahalesine karşı en yüksek alarm durumuna geçerken, Çin üretimi ekipmanlarla donatılan Mali özel kuvvetleri de savunmaya Nijer'i savunmaya hazırlanıyor.

Nijer'deki askeri yönetime şiddetle karşı çıkan ECOWAS, ilk olarak 10 Ağustos'ta ülkede anayasal düzen yeniden tesis edilmezse Nijer'e askeri müdahalede bulunacağını duyurmuştu.

ECOWAS ülkelerinin genelkurmay başkanlarının 17 Ağustos'ta Gana'nın başkenti Akra'da düzenledikleri toplantıda Nijer'e askeri müdahalenin tarihinin belli olduğu bildirilmişti.

ECOWAS, askerlerin emir gelir gelmez müdahaleye hazır olduğunu ilan etmiş ancak bu olası operasyonun hangi tarihte başlayacağı bilgisini paylaşmamıştı.

Askeri yönetimlerin görevde olduğu Burkina Faso ve Mali, daha önce yayımladıkları ortak bildiriyle de ECOWAS'ın Nijer'deki darbenin seyrini değiştirmek üzere başlatmayı planladığı askeri operasyona karşı Nijer'in yanında olduklarını ifade etmişti.
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Fransa'ya gözdağı verdiler

Bugün yayılan bir videoda Mali özel kuvvetleri ECOWAS'ın Nijer'e olası işgaline karşı hazırlık yaptığı görüntülendi.

Mali ordusundaki askerlerin Çin üretimi ekipmanlarla donatılmış olması dikkat çekti.

Kaynak: Odatv

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